Digitalisierung Warum der elektronische Personalausweis gefloppt ist

Max Mustermann kann so jederzeit also auch online beweisen, dass er wirklich Max Mustermann ist. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis wird der elektronische Personalausweis noch immer nur selten benutzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Boston Consulting Group (BCG) und der Technologiefirma Nortal, die der WirtschaftsWoche vorliegt.