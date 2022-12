Engpässe bei Arzneien „Tauschbörsen? Medikamente sind keine Smarties“

WirtschaftsWoche: Herr Beier, rund neun Millionen Menschen husten und schniefen, zeigen die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Ist die Grippe- und Erkältungswelle in diesem Jahr besonders schlimm?

Markus Beier: Die Erkältungs- und Grippewelle kommt in diesem Jahr besonders früh und besonders heftig – das ist in dieser Intensität ungewöhnlich, kommt aber durchaus vor, wenn man sich die Winter der vergangenen 20 Jahre anschaut. Die Wellen fangen mal früher an, mal fallen sie weniger stark aus, dieses Jahr eben besonders heftig. Klar ist nur eines: Im Winter haben Viren Saison – und sitzen deshalb jetzt auch mit unterm Weihnachtsbaum.