Gesundheitsminister unter Druck Drei Gründe, warum Spahn der neue Altmaier ist

„Mindestens einmal pro Woche“ sollen sich alle asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen können, lautet das Versprechen von Bund und Ländern. Monatlich bis zu 150 Millionen Tests sollen dafür verteilt werden an Testzentren von Kommunen und Privaten, an Hausärzte und an Apotheken. Die Kosten für die Tests will der Bund ab Montag übernehmen.