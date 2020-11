Gig-Economy Die Boten sind geliefert

Nach einer neuen Studie des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln ist die Nachfrage nach „Gig“-Arbeit zwischen Januar und Mai 2020 um über 40 Prozent angestiegen. Treiber war die Pandemie, was sich auch in der Art der „Gigs“ niederschlägt: Während häusliche Dienstleistungen und Chauffeurdienste aus Angst vor Ansteckung etwas zurückgingen, schnellte die Nachfrage nach Lieferdiensten und IT-Beratung in die Höhe.



Zwar machen die Auslieferungsfahrer einen großen Teil des Beschäftigungszuwachses aus. Aber es sind bei weitem nicht nur einfache Tätigkeiten, die boomen. Computerexperten, die zahlreichen Angestellten bei der Installation oder Verbesserung ihres Homeoffice' helfen, erlebten in den vergangenen Monaten ebenfalls ein Auftragshoch. Hinzukommen nach der Max-Planck-Studie viele neue Arbeitssuchende, die im Zuge der Krise ihre Anstellung im traditionellen Stellenmarkt verloren haben und nun ihr Glück als Dienstleister in der Plattformökonomie versuchen. Es ergibt sich mithin ein gemischtes Bild, auf dem allerdings die sozialpolitischen Risiken deutlich erkennbar sind.