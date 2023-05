Grünen-Debakel in Bremen Abgewatscht an der Weser: Bremen ist mehr als eine Warnung für die Grünen

An der Watsche an der Weser tragen aber nicht allein die Grünen im Bund Schuld. Die grüne Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Maike Schaefer verärgerte den Handel und seine Kunden etwa erst jüngst mit dem Aus der so genannten Brötchentaste, mit der Autofahrerinnen und Autofahrer bisher 20 Minuten kostenlos an 78 Standorten in der Stadt für kurze Besorgungen parken konnten – sie selbst backt in Bremen womöglich künftig gar keine Brötchen mehr, wenn SPD und CDU sich zu einer großen Koalition zusammenschließen.