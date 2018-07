Haushalt für 2019: Scholz’ Etatpläne verärgern die Opposition – und bieten neuen Zündstoff im Streit mit Trump

Ursprünglich hatte Deutschland in der Nato zugesichert, seine Militärausgaben in den nächsten Jahren in Richtung zwei Prozent zu erhöhen. Inzwischen ist aber in der Bundesregierung und von Merkel nur noch von einer Quote von 1,5 Prozent bis 2024 die Rede. Trump schrieb laut „New York Times“ an Merkel von wachsender Frustration in den Vereinigen Staaten, dass einige Verbündete ihre Ausgabe nicht wie versprochen erhöht hätten.