Sommerpressekonferenz Die Ampel hat ein Langnese-Problem

Dabei hat sich die Bundesregierung zu ihrer Halbzeit regelrecht in die Sommerpause geschleppt: GEG (Gebäudeenergiegesetz), Kindergrundsicherung und jetzt auch noch die Debatte ums Elterngeld und Ehegattensplitting, in den vergangenen Monaten hat die Ampel vor allem gegen- und nicht miteinander gearbeitet. Noch am Mittwochabend ging es im Koalitionsausschuss – mal wieder – um die Reibereien, mit denen es nach den Sommerferien nicht so weitergehen soll. Dass ihm dieser Streit missfällt, machte Scholz am Freitag deutlich. Wohl auch mit Blick auf die Umfragewerte der Ampel, bei denen es derzeit zugeht wie früher im Langnese-Werbesport: „Like ice in the sunshine, they’re melting away…“.