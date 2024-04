Sozialstaat: „Der Staat kann kein Supermarkt sein, der allen alles zum Dauer-Niedrig-Preis anbietet“

Was heißt das genau?

Das Sozial- und das Bildungssystem sollten besser aufeinander abgestimmt werden und der Sozialstaat sollte Menschen besser als bisher dort unterstützten, wo er ohnehin mit ihnen in Kontakt kommt: über Sozialpädagogen an Schulen und in Kinderarztpraxen zum Beispiel.



