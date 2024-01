Strategie 2024 CSU will steuerfreie Überstunden und eine Höchstarbeitszeit pro Woche

Die CSU will mit ihrem Programm auch Wähler ansprechen, die zur AfD oder zu den Freien Wähler tendieren. Die vollständige Mobilisierung der Mitte bis in den rechten Rand wird nach der Änderung des Bundeswahlrechts erforderlich sein. Gelingt es der CSU nicht, in Bayern so viele Zweitstimmen zu gewinnen, dass sie damit bundesweit über fünf Prozent kommt, wäre ihr der Einzug in den Bundestag verwehrt – selbst wenn sie über die Erststimmen eine große Anzahl von Wahlkreissiegern in Bayern stellt. Dieses von der Ampel mit einfacher Mehrheit beschlossene neue Wahlrecht liegt jedoch dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor.



