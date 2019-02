Die große Koalition streitet nicht mehr so viel, gewiss. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Die Union wird derzeit fast unsichtbar geführt von einer patentantenhaften Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und einem neosoften Markus Söder (CSU), und auch SPD-Chefin Andrea Nahles zählt nicht gerade zu den vordenkerischen Leuchtraketen in der deutschen Politik, die mal einen visionären Blick auf die Welt riskierten. Im Großen und Ganzen sind die Regierenden in Berlin immer noch beschäftigt mit sich und der Vergangenheit. Man bildet schwarz-rot-goldene Stuhlkreise, um endlich die Flucht- und Migrationskrise aus den Köpfen zu therapieren (CDU). Man schmiedet in Klausuren große Sozialpläne, um das Hartz-IV-Trauma zu bewältigen, neue Bürgerpatienten zu gewinnen und AfD-abtrünnige Betreuungsgruppen zu erschließen (SPD). Und man richtet runde Tische ein, um einen ministerpräsidialen Ausgleich zwischen bayerischen Landwirten und merkwürdigen ökogrünen Bienenfreunden zu finden, auch wenn man Letzere weiß Gott nicht nicht als Bereicherung der politischen Artenvielfalt empfindet (CSU).