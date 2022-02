Nun also doch Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun also doch der Ausschluss einiger russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. Revisionen im 24-Stunden-Takt. Und die bange Frage: Was macht Wladimir Putin, wenn sein Plan nicht aufgeht? Kanzler Olaf Scholz spricht von einer „Zeitenwende“. Aber was heißt das? Eine Analyse der deutschen Außen- und Außenwirtschaftspolitik in Zeiten des Krieges. Was war. Was ist. Was sein wird.