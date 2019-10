Technologisch fast abgehängt Deutschlands Wohlstand in ernster Gefahr

In den USA wurden im vergangenen Jahr 131 Milliarden Dollar in Wagniskapital gesteckt. In Deutschland waren es ungefähr 5,1 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal 2019 wurden in Start-ups für Künstliche Intelligenz in den USA etwa 7,4 Milliarden Dollar investiert.



Doch die Kluft ist noch viel größer. Denn die USA haben Megakonzerne wie Alphabet/Google, Apple, Amazon, IBM und Microsoft, die zusätzlich Milliarden von Dollar in die Entwicklung maschineller und künstlicher Intelligenz pumpen. Und China hat neben heimischen Gewächsen wie Alibaba, Tencent und Baidu zudem ein ambitioniertes Regierungsprogramm. Es soll das Reich der Mitte zum Weltmarktführer bei Künstlicher Intelligenz katapultieren.