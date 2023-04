WiWo Startklar IWF-Prognose, Russlands Manöver, Tupper-Aktie: Das müssen Sie heute wissen

1. Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt am heutigen Dienstag eine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hatte bereits deutlich gemacht, dass die Wachstumsaussichten infolge des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation weltweit bei unter drei Prozent liegen dürften. Auch für die kommenden fünf Jahre sagte sie ein „historisch schwaches“ Wachstum von um die 3 Prozent voraus. Derweil bekommt die Weltbank einen neuen Präsidenten. Der ehemalige Mastercard-CEO Ajay Banga soll den Umbau der Organisation vorantreiben. Doch ihre Probleme sind mannigfaltig.