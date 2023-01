In Deutschland sieht es nicht besser aus. Der Wiederaufbaufonds, das wurde klar, als das Bundesverfassungsgericht ihn zu Nikolaus durchwinkte, ist der Einstieg in die Transferunion. Brüssel hat sich ein Instrument geschaffen, um Schulden aufzunehmen – mit Wiederholungsgefahr für die nächste selbst definierte Krise. Zudem wurde deutlich, dass die EU mit den 750 Milliarden auch andere Ziele verfolgen kann als die Coronagenesung: Klimaschutz etwa. Wenn alles möglich ist: Warum nicht die Milliarden umwidmen und in echten Wiederaufbau stecken, den der Ukraine? Sicher: Es gibt formale Argumente dagegen – und nationale Begierden der Mitglieder. Die EU tut sich schwer mit Geopolitik, ihr Blick ist nach innen gerichtet. Doch die Ukraine verteidigt auch Europas Freiheit – und ein Radweg an der Oder schreckt Putins Panzer nicht ab.



