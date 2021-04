Bezieht man dagegen den zunehmend wichtigen Dienstleistungshandel ein und schaut auf die maßgeblichere Leistungsbilanz, dann bleiben die USA bei weitem der bedeutendste wirtschaftliche Partner der EU. An zweiter Stelle rangiert das gerade als EU-Mitglied verlustig gegangene Großbritannien. Erst an vierter Stelle folgt China, dessen Bedeutung im Außenwirtschaftsverhältnis der EU in etwa mit der drittplatzierten Schweiz vergleichbar ist. Die verzerrte Wahrnehmung der tatsächlichen Verhältnisse – und ein unsäglicher US-Präsident – haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die USA und andere westliche Partner handelspolitisch vernachlässig wurden. Zudem waren Entscheidungen häufig dogmatisch geprägt, statt sich pragmatisch an ökonomischer Relevanz zu orientieren. Es ist höchste Zeit, das nun zu ändern.