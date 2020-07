Gründer Klenk setzt voll auf „Made in Germany“ - und wirbt mit deutschen Standards im Datenschutz und der Tatsache, dass ein großer Teil seiner Firma in Berlin sitzt, sehr erfolgreich um Kunden in der ganzen Welt. Der Standort zahlt sich aus für sein junges Unternehmen, denn viele Kunden - insbesondere in Europa - fragen immer genauer nach, wo die Daten eigentlich gespeichert werden. Passbase hat seinen Kundenstamm in der Corona-Zeit vervierfacht. Rosige Aussichten also für Deutschland? Nicht ganz - der andere Teil von Klenks Firma sitzt in New York, denn ganz ohne die Nähe zum Risikokapital in den USA lässt sich so ein ambitioniertes Projekt derzeit nur schwer realisieren.



Vielleicht zeigt dieses Beispiel, dass deutsche Gründer noch viel mehr Gas im Tank haben, um auch in der digitalen Welt die nächsten Weltkonzerne zu bauen und „Made in Germany“ zu neuem Glanz zu verhelfen. Ohne Frage gibt es in Deutschland viele hungrige Unternehmer, die den Herzschlag technologischer Innovationen in erfolgreiche Start-ups verwandeln können - Werner von Siemens wäre stolz.



