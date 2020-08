Übernahmeschlacht um Video-App Warum Tiktok für Oracle völlig nutzlos wäre – ein Gebot aber nicht

Neben Microsoft und dem Kurznachrichtendienst Twitter soll sich nun auch der US-Technologiekonzern Oracle für eine Übernahme der chinesischen Video-App TikTok interessieren. Dabei arbeite Oracle mit amerikanischen Investoren zusammen, die ihrerseits am TikTok-Eigner Bytedance beteiligt sind, darunter General Atlantic und Sequoia Capital, berichtete die „Financial Times“. Das löste in der Technologiewelt großes Stirnrunzeln aus. Denn eigentlich gibt es kaum schlüssige Argumente für einen solchen Einstieg. Weder kennt Oracle das Geschäft, noch gibt es nennenswerte Synergien. Wer dennoch ein Argument für die Übernahme sucht, der muss den Boden der harten betriebswirtschaftlichen Fakten verlassen. Was alles gegen den Kauf spricht - und was dafür.