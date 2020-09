Auto-Innenraum Cockpit der Zukunft: Zwischen Minimalismus und Opulenz

Mit der Cockpit-Wahl haben Rawlinson und Jenkins einen Mittelweg zwischen Minimalismus und Opulenz gewählt. Beim Armaturenbrett stand dessen Gestaltern noch nie eine so umfangreiche Palette wie heute offen: kurvige, flexible, bis hin zu dreidimensional oder gar holografisch anmutenden Displays, ausfahrbar oder projiziert, steuerbar mit Finger, Sprache oder Gesten. Schalter und Drehknöpfe, deren Zahl früher Luxus symbolisierte, wird der Garaus gemacht. All das gespeist mit einer Armada von Kameras und Sensoren im Innenraum und außen am Fahrzeug.



Es war auch noch nie so schwierig, die richtige Mischung zu finden. Besonders in der Übergangsphase, in der immer noch die Bedürfnisse des Fahrers Priorität haben und an deren Ende Instrumententafel und Lenkrad nicht mehr nötig sind, weil das Auto autonom fährt und die Displays nur noch Informations- und Unterhaltungszwecken dienen. „Die Phase des halbautomatischen Fahrens ist gefährlich“, sagt Automobildesigner Henrik Fisker. „Die Fahrer verlassen sich dann zu schnell auf die Automatik.“