Autoverkäufe Tesla trotzt dem Branchentrend

Andererseits leidet die Tesla-Klientel weniger unter Jobverlust, weil dieser in den USA vornehmlich Leute getroffen hat, die ohnehin gerade so über die Runden kommen. Zumindest war das bislang so. Nun trifft es zunehmend die Mittelschicht, was die Autoverkäufe im dritten Quartal weiter drücken dürfte. Allerdings hätten dann Premiummarken wie BMW oder Audi im zweiten Quartal nicht so schlecht abschneiden dürfen. Wahrscheinlich hat das Vertriebsnetz eine Rolle gespielt. Bei Tesla macht sich bezahlt, dass das Unternehmen kein eigenes Händlernetz unterhält und seine Autos direkt über das Internet vermarktet.