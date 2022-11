BMW 7er: Elektrisch und Verbrenner im gleichen Gewand

Nicht nur die Motorisierung, auch der Absatzmarkt hat sich über die Jahrzehnte drastisch verändert, genau wie die Weltwirtschaft. Europa, so stellt die BMW-Marktforschung fest, ist für die 7er Reihe mit neun Prozent ein eher kleiner Absatzmarkt. Weit wichtiger sind mit 20 Prozent Nordamerika und – natürlich – mit 26 Prozent der Mittlere Osten. Aber niemand reicht ans Reich der Mitte heran. Aus China erwartet man 45 Prozent der Nachfrage, also fast die Hälfte des Marktes. Und eine drastisch jüngere Klientel. In China ist es der 38-jährige aufstrebende Unternehmer. In Nordamerika und Europa haben die Käufer mit 56 Jahren beziehungsweise 57 Jahren ihre Midlife-Krise bereits hinter sich. Die Entwickler der neuesten Generation müssen also nicht nur zwei Jahrzehnte Unterschied überbrücken. Sondern neben einem anderen Lebensgefühl auch die unterschiedliche Nutzung berücksichtigen. In Europa wird vornehmlich der Käufer die „Freude am Fahren“ empfinden. In den staugeplagten chinesischen Metropolen wird es oft der Chauffeur sein, während der Besitzer der Limousine es sich hinten auf einer „Executive Lounge“ bequem macht, einem Liegesessel mit Beinablage, fast wie in der Business Class von Flugzeugen. Um das Raumgefühl auszureizen ist die neueste Generation – anders als die Vorgänger – nur mit langem Radstand erhältlich.