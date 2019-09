Proteste auf der IAA: „Bitte schaffen Sie Diesel und Benzin ab“

VDA-Chef Mattes verteidigte das Auto als Vehikel individueller Freiheit. Die Industrie bekenne sich zu den Pariser Klimaschutzzielen. „Individuelle Mobilität und Klimaschutz sind kein Widerspruch“, sagte Mattes: „Das Auto hat eine beeindruckende Vergangenheit und sichert den Wohlstand der Zukunft.“ Die IAA wird unterdessen in diesem Jahr nicht nur so heftig wie nie von Protesten überzogen, sie leidet auch unter Ausstellerschwund: Die Zahl der Teilnehmerfirmen sank um 20 Prozent auf 800. Einige große Hersteller wie Toyota oder Fiat blieben ihr fern. Der Veranstalter VDA, dem die Autobauer und Zulieferer in Deutschland angehören, will das Konzept der Messe jetzt grundlegend überdenken. Wahrscheinlich war diese IAA die letzte in Frankfurt in der bisherigen Form mit vielen Hallen voller Autos und Autotechnik.