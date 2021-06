Umfrage Ein schönes E-Auto aus China? Nicht für BMW-, Mercedes- und VW-Fahrer

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg, sieht chinesische Autos in Europa bislang „in der Nische“, das werde sich aber „in den nächsten zehn Jahren ändern. Bisher sei eigentlich nur MG, eine Marke des chinesischen Auto-Konzerns und VW-Partners SAIC, mit einigen Fahrzeugverkäufen in Europa zu sehen, sagt Dudenhöffer: „Etwa in den Niederlanden mit 250 Verkäufen in den ersten vier Monaten des Jahres oder in Norwegen mit 526 Verkäufen oder in Österreich mit 193 Verkäufen“. Anders sei die Situation in Russland, so Dudenhöffer. Dort hätten die chinesischen Anbieter in den ersten fünf Monaten des Jahres immerhin 5,6 Prozent Marktanteil erreicht.