Allianz, Byd, Weight Watchers Die Quartalszahlen des Tages

Weight Watchers kündigt geringeren Gewinn an



Oprah Winfreys Investition in Weight Watchers International wird voraussichtlich weniger Geld abwerfen als erwartet. Es habe in diesem Winter weniger neue Mitglieder gegeben, teilte die Firma mit. Darunter litten die Profite. Die Aktie von Weight Watchers International verlor am Dienstag im nachbörslichen Handel mehr als 30 Prozent. Sollte sich der Verlust in den regulären Handel am Mittwoch ziehen, könnte das ein Minus von 50 Millionen US-Dollar (etwa 44 Millionen Euro) für die Talkshow-Moderatorin und Unternehmerin bedeuten.



Das in New York ansässige Unternehmen für Gewichtsabnahme erwartet nach eigener Aussage in diesem Jahr einen Gewinn von 1,25 bis 1,50 Dollar pro Aktie. Von dem Finanzdatenunternehmen befragte Analysten waren zuvor von 3,38 Dollar pro Aktie ausgegangen. Weight-Watchers-Chefin Mindy Grossman sagte, die Firma hoffe, im Frühling mehr neue Mitglieder zu gewinnen. Winfrey spielt in der kommenden Marketingkampagne in Fernsehen und Internet eine zentrale Rolle.