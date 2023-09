Eurowings Discover Der bewaffnete Arm der Lufthansa

Auch die vergleichsweise kleine Veränderung hat eine doppelte Bedeutung: „Discover wird unabhängig“, sagt ein Aufsichtsratsmitglied. „Zumindest hat die Linie jetzt endlich eine faire Chance dazu.“ Als eigene Marke neben Lufthansa soll Discover vor allem in Frankfurt aktiv sein und mit günstigen Tickets und schneller Reaktion auf Kundenwünsche zwei Dinge erreichen: dem Konzern eine neue Klientel erschließen, der die Kranichangebote bisher zu teuer waren – und gleichzeitig Konkurrenten im Zaum halten, damit diese nicht mit zu viel Angebot die derzeit rekordhohen Preise am wichtigsten Lufthansadrehkreuz ins Rutschen bringen. „Quasi als der bewaffnete Arm gegen Condor, wie zuvor Eurowings gegen Easyjet“, sagt das Aufsichtsratsmitglied.



Für die Rolle ist ein Neustart bitter nötig. Denn bislang bleibt Discover aus Sicht der Lufthansaführung noch unter den Möglichkeiten. Viele im Aufsichtsrat, die Konzernchef Spohr jahrelang mangelnde Risikobereitschaft und fehlende Innovation vorwarfen, kritisieren nun, dass die neue Linie finanziell nicht so recht Höhe gewann. Sie schrieb im vorigen Jahr dem Vernehmen nach mit 170 Millionen Euro einen kaum geringeren Verlust als die deutlich größere klassische Eurowings. Das lag nicht an zu viel, sondern an zu wenig Risikobereitschaft. Denn das Management beugte sich im Auf und Ab der zwei Gründerjahre zu oft beim Flugplan oder der Arbeitsweise der Konzernraison. Hinzu kam: Kunden fanden die vermeintlichen „Eurowings“-Tickets nicht auf der Website von Eurowings – denn sie waren zu Beginn nur bei der Lufthansa direkt zu buchen.