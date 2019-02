HSBC, Lego, Bayer Die Quartalszahlen des Tages

HSBC Deutschland nimmt für Wachstum stagnierende Gewinne in Kauf



Die Deutschland-Tochter der britischen Großbank HSBC will weiter wachsen, rechnet 2019 aber mit stagnierenden Erträgen. HSBC Deutschland erwarte 2019 ein Vorsteuerergebnis in etwa auf Höhe des Vorjahres, teilte das Institut in Düsseldorf mit. „Die anhaltend hohen Investitionen in Kundenprojekte und die Modernisierung der IT werden auch im laufenden Jahr das Ergebnis belasten“, sagte HSBC-Deutschland-Chefin Carola von Schmettow. Bereits 2018 lasteten Ausgaben für den Wachstumskurs und Einbußen im Provisionsgeschäft auf dem Geldhaus, der Überschuss vor Steuern schrumpfte auf 171 Millionen Euro – nach einem Rekordergebnis von 251,3 Millionen Euro im Vorjahr. Zugleich konnte die Bank aber im Geschäft mit mittelständischen Firmenkunden punkten. HSBC Deutschland weitete hier die Kreditvergabe um 15 Prozent aus – insgesamt habe das Wachstum laut Bundesbank im Firmenkreditgeschäft bundesweit in den ersten neun Monaten bei sechs Prozent gelegen.



Die Bank war in den vergangenen Jahren auf Expansionskurs gegangen und wirbt verstärkt um deutsche Mittelständler und Privatkunden. Zudem muss das Institut seine Infrastruktur ausbauen, es übernimmt unter anderem die Wertpapierabwicklung für die Commerzbank. Die Zahl der Mitarbeiter kletterte 2018 erstmals auf über 3000 Menschen. Im Jahr 2013 waren es noch rund 2500 Beschäftigte. HSBC unterstützt den Wachstumskurs der deutschen Tochter und brachte in den vergangenen Monaten in zwei Schritten rund 400 Millionen Euro Kapital ein. Die Bank sei damit für ihre Wachstumspläne 2019 gut aufgestellt, sagte Finanzchef Paul Hagen.



HSBC Deutschland begleitet zahlreiche heimische Firmenkunden ins Ausland und greift dabei auf das Netzwerk des Mutterkonzerns HSBC zurück, der in knapp 70 Ländern vertreten ist. Diese Erlöse im Ausland gehen indes nicht in die Bilanzen des deutschen Geldhauses ein, sie landen beim Mutterkonzern. Die globalen Erlöse mit deutschen Kunden im Auslandsnetzwerk der HSBC seien um 16 Prozent gestiegen, sagte von Schmettow.