Tatsächlich sehen die Umsatzprognosen für die herkömmlichen Medien in diesem Jahr düster aus. Zwar stieg die Mediennutzung in der Krise signifikant an, doch profitieren können Print, TV & Co davon nicht. Laut der aktuellen Ausgabe des „Global Entertainment & Media Outlooks“ von PwC ist die Nachfrage nach digitalen Unterhaltungs- und Informationsinhalten in diesem Jahr massiv gestiegen, während die Corona-Krise das Wachstum der Medien- und Unterhaltungsindustrie zugleich unterbrochen hat. Mit etwa 5,6 Prozent oder 120 Milliarden US-Dollar verzeichnete die Branche laut Werner Ballhaus, Leiter Entertainment & Media, den größten Umsatzrückgang ihrer Geschichte.“



In Deutschland müssen die Medien in diesem Jahr mit zweistelligen Umsatzrückgängen rechnen. Die RTL Group meldete für das erste Halbjahr ein Minus von mehr als 16 Prozent. Im 2. Quartal 2020 brachen die Umsätze bei ProSieben Sat.1 um 25 Prozent ein. Besonders hart traf es die Kinos, die eine Halbierung ihrer Umsätze hinnehmen müssen. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) rechnet 2020 mit einem Einbruch der Werbeeinnahmen von bis zu 20 Prozent.