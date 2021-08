Auch in den Feldern Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung schneiden die meisten nicht gut ab. Drei von vier Verbraucher fordern, dass Unternehmen in ihrem Wirken Umwelt und Klima schützen sollten. Aber 75 Prozent der in Deutschland untersuchten Branchen entsprechen nicht den Kundenerwartungen. Das ist eines der Ergebnisse der von der Beratungsgesellschaft FleishmanHillard in fünf Märkten und zu 300 Unternehmen durchgeführten Studie „Authenticity Gap 2021“.