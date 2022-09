Energiekonzern: Bund erwägt Verstaatlichung von Uniper

Der Düsseldorfer Konzern ist von den Gas-Lieferkürzungen Russlands schwer getroffen. Uniper muss für den Ersatz Gas am teuren Spotmarkt erwerben - und macht dabei Milliardenverluste. Der Bund hatte vor wenigen Wochen ein 19 Milliarden Euro schweres Rettungspaket geschnürt. Dies enthielt auch eine mögliche Beteiligung des Staates in Höhe von 30 Prozent vor.



Lesen Sie auch: Uniper plant bisher kein Sparprogramm – und feiert Gas-Sause in Italien