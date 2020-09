25. Geburtstag des Online-Marktplatzes „Ebay war in den frühen Jahren ein Segen für den Onlinehandel“

Ebay hat sich in der Vergangenheit immer angeschickt, kleine stationäre Händler in den E-Commerce zu holen. Seit 2015 etwa läuft ein Projekt in Mönchengladbach, die WirtschaftsWoche berichtete. Sie selbst sind seit 2017 als Coach für Amazon Deutschland unterwegs und beraten Händler zu Amazon. Beantwortet sich da die Frage, welche Plattform Sie Händlern für den Einstieg in den Onlinehandel empfehlen würden, von selbst?

Nicht zwangsläufig. Klar, Amazon ist heute der wichtigste Marktplatz. Ich würde den meisten Händlern empfehlen, hier die ersten Schritte zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass Amazon stets die beste und erste Wahl für jeden stationären Händler, der den Schritt in den E-Commerce wagt, sein sollte. Es gibt in Europa Hunderte Online-Marktplätze. Nur ein Beispiel: Ich habe zuletzt mit einem Fahrradhändler aus dem hessischen Limburg gesprochen, der sich nach den Lockdown-Maßnahmen samt Ladenschließungen kurzfristig dazu entschlossen hat, im Onlinehandel zu starten. Über den Fahrrad-Nischenmarktplatz Bike-Angebot.de konnte das Unternehmen seine existenzbedrohenden Umsatzverluste von Beginn an zumindest einigermaßen kompensieren. Solche Ausnahmen bestätigen die Regel, dass es nicht immer Amazon sein muss.