Will Xiaomi mehr Verbraucher in Deutschland überzeugen, gibt YouGov Profiles Hinweise, wie das am besten gelingen kann. Entsprechend der jüngeren Altersstruktur, geben sieben Prozent der Xiaomi-Käufer und -Kaufinteressenten an, dass sie für Werbung in Podcasts empfänglich seien. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert bei nur drei Prozent. Auch Werbung auf Videoplattformen nehmen die potenziellen Xiaomi-Kunden verstärkt wahr. Das gilt auch für andere digitale Werbekanäle. Bisher erreicht Xiaomi nur 17 Prozent der Markenkenner mit Werbung. An kürzlich wahrgenommene Werbung für Huawei hingegen kann sich mehr als jeder fünfte Kenner dieser Marke erinnern.