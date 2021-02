True Fruits, Gillette, Vorwerk, Mercedes Die größten PR-Flops – neben Ritter Sport

Fall 3: Rasurbrand bei Gillette

Jahrzehntelang konzentrierte sich die Firma Gillette auf nichts anderes als ihre Rasierklingen. Die Werbung altbacken bis rätselhaft – was „das Beste im Mann“ sein soll, erschloss sich im Zusammenhang mit Gesichtsbehaarung nicht jedem. Dann schlug es 2019, und Gillette ging auch im Zuge der MeToo-Debatten plötzlich neue Werbe-Wege. In einem Spot der australischen Regisseurin Kim Gehrig prangerte die Marke Männlichkeits-Stereotype an – Männer, die Frauen hinterherpfeifen; Jungs, die sich prügeln, und Väter, die ihnen wohlwollend dabei zusehen: „Boys will be boys.“ Viele Stammkunden reagierten empört, Rasierer landeten im Klo, in kurzer Zeit wurde der Spot bei YouTube 30 Millionen Mal angesehen – zwei Drittel der Betrachter lehnten ihn ab. Ein gutes halbes Jahr nach der ersten Ausstrahlung des Spots nahm Konzernmutter Procter & Gamble wegen Gillette eine Abschreibung in Höhe von acht Milliarden Dollar vor.

Fall 4: Buchstabensalat bei Mattel

Das Gesellschaftsspiel Scrabble gehört mit einiger Sicherheit zu den meistverkauften in Deutschland. Aus willkürlich verteilten Buchstaben Wörter zu bilden hat für viele seinen eigenen Reiz. Komplett irritierte Spielehersteller Mattel die Scrabble-Gemeinde jedoch im Herbst 2018. Da verkündete der Konzern von einem Tag auf den anderen, Scrabble heiße angeblich jetzt „Yolo“. Das „Jugendwort des Jahres“ 2012 (!) steht für „You only live once“ und galt schon bei seiner Wahl sechs Jahre zuvor als hoffnungslos peinlich. Ein paar Tage später klärte Mattel dann auf: Die Pressemitteilung war nur ein kalkulierter Scherz, der Protest sollte für preiswerte PR sorgen. Fanden nicht alle lustig – der Deutsche Rat für Public Relations brauchte für seine Bewertung der missratenen Fake-Meldung nicht mehr als vier Buchstaben: R, Ü, G, E.