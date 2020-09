Börsen vor der US-Wahl „Biden ist nicht länger das Schreckensszenario der Börsen“

Zu Beginn des Jahres galt Trump als Börsenliebling, der mit seinen Steuererleichterungen und Deregulierungen eine Hausse an den Finanzmärkten entfachte. Biden hingegen war mit seinen Plänen, Steuererleichterungen zurückzunehmen ein Angstgespenst für die Börse. Hat sich daran im Laufe dieses turbulenten Jahres etwas geändert?

Nein, Donald Trump ist immer noch der Liebling der Märkte. Alles, was er in seiner bisherigen Amtszeit gemacht hat, gab riskanteren Anlageklassen wie etwa Aktien Rückenwind. Niemand hat am US-Aktienmarkt unter Trumps Politik gelitten. Mit Joe Biden hingegen würde eine Politik auf die Märkte zukommen, die sie nicht mehr auf breiter Front stützt. Für einige Branchen können daraus Wachstumschancen entstehen, für andere aber auch Risiken. Man kann es so sagen: In einer Trump-Welt gibt es nur Gewinner, in einer Biden-Welt Gewinner und Verlierer. Aber Biden ist nicht länger das Schreckensszenario der Börsen. Viel schlimmer wäre, wenn es zu einem Wahldebakel kommt, das vielleicht sogar zu rechtlichen Auseinandersetzungen führt.