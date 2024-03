Fazit für den Dax: An die elf Prozent hat der Deutsche Aktienindex seit dem Start der jüngsten Rallyphase am 17. Januar nun gewonnen und noch immer ist keine Schwäche in Sicht. Dow Jones, S&P 500 und Euro Stoxx ziehen ungebrochen nach oben, bei den zuletzt etwas ins Wanken geratenen Chipaktien kommt es ebenfalls wieder zu Aufschlägen. Die Inflation bleibt in manchen Bereichen zwar zäh, dennoch besteht die Aussicht auf rückläufige Notenbankzinsen. Von Rezession ist, zumindest in den Vereinigten Staaten, derzeit nichts zu spüren.



Nach 46 Tagen nachhaltiger Aufwärtsbewegung hat der Dax den typischen Zeitrahmen kurzfristiger Haussephasen reichlich ausgenutzt. In der vorangegangenen Haussephase von Oktober bis Dezember hatte er 14 Prozent gewonnen. Sollte er das in der aktuellen Haussephase noch einmal schaffen, ergäbe dies noch einen Anstieg auf rund 18.700 Punkte.