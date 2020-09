Insgesamt waren die Kursverluste im Dax beim Schwächeanfall an der Nasdaq nur ein Drittel so groß wie in den USA. Und bei allen drei Technologieaktien stimmt die langfristige Aufwärtsentwicklung. SAP erzielt große Fortschritte im Cloud-Geschäft und holt zunehmend ansehnliche Margen herein. Die bisherigen Kursspitzen bei 143 Euro dürften nur eine kurzfristige Verschnaufpause sein, spätestens bei 130 Euro sollten die Käufer wieder kommen.