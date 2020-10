An der Börse entsteht eine brisante Mischung. Einerseits verschärft sich die Lage um Corona durch steigende Zahlen von Infektionen und Intensivpatienten. Andererseits dürfte die wirtschaftliche Entwicklung, die sich in zuletzt überwiegend guten Unternehmenszahlen widerspiegelte und die in Deutschland im dritten Quartal zu 8,2 Prozent Wachstum führte, wieder an Dynamik verlieren. Der einsetzende Lockdown kann die Erholung sogar endgültig zum Kippen bringen. In Frankreich rechnen Notenbanker für das vierte Quartal schon wieder mit einer schrumpfenden Wirtschaft.