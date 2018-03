Gold als Geldanlage: Der Goldpreis wird zum Glücksspiel

Zumindest der jüngste Anstieg erscheint logisch: Wenn die Zinsen sinken – oder wie in diesem Fall länger als erwartet niedrig bleiben, verlieren Anlagealternativen zu Gold an Attraktivität. Schließlich wirft Gold keine Zinsen ab. Da Gold in Dollar gehandelt wird, bedeutet ein schwacher Dollar, dass Gold teurer wird. Zum einen ist also das Anlegerinteresse an Gold wieder gestiegen, zum anderen ist der Bewertungsmaßstab Dollar gefallen.