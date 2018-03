Steuererklärung 2017: Zehn Vorteile der elektronischen Steuererklärung

1. Später abgeben

Zwei Monate mehr bekommen Steuerzahler in diesem Jahr. Allerdings nicht überall und bislang meist nur, wenn sie ihre Steuererklärung elektronisch abgeben. Dafür müssen sie sich vorab auf dem Portal www.elster.de für die elektronische Steuererklärung registrieren. Dies gilt in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. In Rheinland-Pfalz gibt es die Fristverlängerung sogar für alle, also auch Papier-Fans. Vom kommenden Jahr an bekommen Steuerzahler generell zwei Monate mehr: Alle, die zur Abgabe verpflichtet sind, dürfen sich dann bis Ende Juli statt Ende Mai des Folgejahres Zeit lassen. Die Steuererklärung für 2018 muss also erst Ende Juli 2019 beim Finanzamt sein. Wer Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein einschaltet, hat sogar noch mehr Zeit. Bislang gilt hier die Abgabefrist Ende Dezember, vom kommenden Jahr an dann Februar.