AKK-Nachfolge Merz will sich wohl um CDU-Vorsitz bewerben

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich für den CDU-Vorsitz bewerben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus seinem Umfeld. Er wäre nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers der erste Kandidat, der sich offiziell um ihre Nachfolge an der Parteispitze bewirbt.