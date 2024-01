Habecks Nahost-Reise „Deutschland darf den wachsenden Wettbewerb am Golf nicht länger verschlafen“

Auch die Angriffe der Huthi-Rebellen auf die Handelsschiffe im Roten Meer, die Lieferung neuer Eurofighter sowie der Krieg in Israel und Gaza dürften auf Habecks Agenda stehen. Habeck reist nach seinem Besuch in Riad selbst nach Israel. Was kann er bei seiner Reise mit Blick auf den Krieg erreichen?

Der Krieg in Israel und in Gaza lässt in der Region niemanden kalt. Es wird von meinen lokalen Partnern sehr begrüßt, dass sich Deutschland in den vergangenen fünf Monaten um einen ausgewogenen Blick auf den Krieg mit seinen vielen zivilen Opfern bemüht hat. Auch der Oman hat eine lange Tradition als Vermittler in der Region. Was Habeck erreichen kann, ist schwer zu sagen – aber allein, dass er kommt und sich über die Situation ausgewogen informieren und um eine Befriedung bemühen will, ist ein wichtiger Schritt.



