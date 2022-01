Taliban-Machtübernahme Im Umgang mit Afghanistan muss der Westen umdenken

Was wir jetzt brauchen ist eine Finanzspritze, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Andernfalls droht nicht nur massenhaft Elend, sondern auch die Flucht weiterer verzweifelter Menschen nach Europa. Nicht zuletzt wird der Ruf des Westens nachhaltig beschädigt.



Der wirtschaftliche Rückzug als Reaktion auf den militärischen Abzug ist nicht zu rechtfertigen. Wir brauchen aber nicht einfach nur mehr humanitäre Hilfe, um die Symptome der Krise zu bekämpfen. Wir brauchen ein Umdenken des Westens. Die USA sind in politischen und rechtlichen Fragen gefangen. Aber es gibt auch einige Bereiche, in denen Europa keine Entschuldigung dafür hat, untätig zu bleiben – nicht zuletzt, weil die EU eine Milliarde Euro für Afghanistan und die Region zugesagt hat, wovon Deutschland einen Anteil von 600 Millionen Euro bereitstellt.