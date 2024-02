US-Vorwahlen Trumps Durchmarsch

In South Carolina wird es traditionell ernst. Die erste Primary im Süden der Vereinigten Staaten hat für den Nominierungsprozess der Republikaner eine ganz besondere Bedeutung – weit mehr als Iowa und New Hampshire. Während der Caucus im Mittleren Westen in der Regel das Kandidatenfeld lichtet und in New Hampshire der moderate Flügel seine Stärke demonstriert, gilt der Aufgang der Vorwahl im Palmetto State als sicherer Indikator dafür, wen die Grand Old Party (GOP) am Herbst in das Präsidentschaftsrennen schickt. Seit 1980 hat der Sieger der Primary fast jedes Mal auch die Nominierung der Partei errungen.