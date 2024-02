US-Wahlen 2024 Alles Wichtige zum Duell um die US-Präsidentschaft

2024 wird ein spannendes Wahljahr in den USA – denn am 5. November wird der 47. US-Präsident gewählt. Für die Demokraten steigt Amtsinhaber Joe Biden erneut ins Rennen – er hat in seiner Partei keine ernstzunehmende Konkurrenz. Für die Republikaner kandidiert der frühere US-Präsident Donald Trump. Sein härtester interner Gegner Ron DeSantis hat bereits im Januar das Handtuch geworfen, Widersacherin Nikki Haley liegt in den Umfragen hinter Trump. Damit widerholt sich vermutlich das Duell um die US-Präsidentschaft aus dem Jahr 2020: Donald Trump gegen Joe Biden. Damals konnte Biden mit knappen Siegen in mehreren Swing States die Wahl für sich entscheiden.