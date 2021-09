Bundestagswahl Worum es im Wahlkampf jetzt gehen sollte

Wird schon werden? Die Bundesregierung von Union und SPD hat unter Druck des Verfassungsgerichts gerade erst das Klimaschutzgesetz und dessen Ziele verschärft. Und den Grünen war selbst das nicht scharf genug. Konsequenz zu demonstrieren oder – im Falle der Grünen – noch mehr Konsequenz einzufordern, dann aber so zu tun, also folge aus ihr nichts Wesentliches und Spürbares für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Arbeiter – das ist unredlich.



Was passiert denn nun mit den Kohlejobs nach 2030? Wer bricht den Widerstand gegen neue Windräder? Wann kostet Benzin mehr als zwei Euro – und was heißt das? Werden Ölheizungen verboten und Jugendstilfassaden zugedämmt? Was, wenn Industrien ins Ausland flüchten? Es gibt sehr viele, sehr handfeste Fragen, auf die noch es keine ehrlichen Antworten gibt.