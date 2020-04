Corona-Pandemie Woche der Wahrheit für die Wirtschaft

Doch nicht nur in Deutschland wird die Arbeitsmarktstatistik neue Sorgen hervorrufen. In den USA ist die Lage viel dramatischer. Dort haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. In dieser Woche werden - da sind sich Experten sicher - weitere Millionen dazukommen. Denn in den USA, wo die rasante Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben ebenfalls weitgehend zum Erliegen gebracht, sind Entlassungen in der Regel einfacher möglich als etwa in Deutschland.