CSU-Klausurtagung: Merz warnt CSU: „Wir sollten uns nicht mit nachträglichen Wünschen überbieten“

Anders als noch vor einigen Monaten fährt der CDU-Vorsitzende aber jetzt gestärkt nach Seeon in die Höhle des inzwischen auf Normalmaß geschrumpften bayerischen Löwen. Unter Laschets Führung hat die Union die Trendwende geschafft und sich in den Umfragen den ersten Platz von den Grünen zurückerobert. Das liegt nicht nur an den Fehlern von Annalena Baerbock, sondern auch an der Tatsache, dass die CDU zuletzt in Sachsen-Anhalt einen unerwartet klaren, ja fast schon triumphalen Sieg einfahren konnte. Auch der auf Fehlervermeidung ausgerichtete Wahlkampf scheint sich bei der durch die Pandemie verunsicherten Bevölkerung auszuzahlen. Den Vorwurf, er wolle im Schlafwagen die Wahl gewinnen, lässt Laschet ganz im Stil von Helmut Kohl an sich abtropfen. Am Ende zählen die Wählerstimmen und nicht die Haltungsnoten der Wettbewerber. Das Motto lautet: Beim eigenen Fahrplan bleiben und „Ruhe bewahren“.