Deutschland in der Krise Lindner: Deutschland fit machen – als Beitrag für eine bessere Welt

Lindner schlägt so die Brücke zur Lage daheim – und zu den schlechten Wachstumsprognosen des IWF für Deutschland. Ein Minus von 0,5 soll es 2023 geben, damit schleppt Lindner die rote Laterne unter den Industriestaaten in Marrakesch mit sich. Schlecht war für Lindner auch das Abschneiden der FDP bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Zwei Klatschen in einer Woche. Lindner hat die Botschaften nicht nur verstanden – er will nun auch mehr Druck in der Ampelkoalition daheim machen. Auch von Marrakesch aus und vor aller Welt.