Landtagswahlen: Die Brandmauer der SPD hat Löcher

Mit Blick auf die Umfragen ist das Thema allerdings nur in Brandenburg relevant. In Thüringen und Sachsen spielt die SPD keine Rolle mehr – dort liegen die Sozialdemokraten bei lediglich sechs bis sieben Prozent und müssen sogar fürchten, an der Sperrklausel zu scheitern. Dagegen kann Sahra Wagenknecht in allen drei Ostländern auf einen Einzug in die Parlamente hoffen. Das Parteiensystem ist mit der Neugründung des BSW erneut heftig in Bewegung geraten. Alte Gewissheiten und traditionelle Bündnisse zählen nicht mehr, klassische Zweier- oder gar Dreierkoalitionen können kaum noch Mehrheiten erreichen. Liest man die Sätze des Kanzlers genau, dann findet man in der vermeintlichen Brandmauer deshalb auch genug Löcher, in denen je nach Wahlausgang schnell noch eine Hintertür eingebaut werden kann. Da die AfD im Osten zur stärksten Kraft emporgestiegen ist, sind Vorfestlegungen der anderen Parteien gefährlich – denn die Bündnismöglichkeiten innerhalb des demokratischen Spektrums sind begrenzt.