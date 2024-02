Rechtspopulismus in Unternehmen „Wer die Werte nicht vertritt, ist falsch im Unternehmen“

Nicht alles ist neu, was seit dem Erstarken der teils rechtsextremistischen Partei AfD in Unternehmen diskutiert wird. Auch vorher habe es Konflikte gegeben, die sich nicht an der Sache, sondern zum Beispiel an der Herkunft von Beschäftigten entzündet hätten, erinnert sich Andreas Jäger, geschäftsführender Gesellschafter der Jäger Group, die Gummi- und Kunststoffprodukte herstellt. Der Unternehmer aus Hannover beschreibt, dass es auch etwa in der Corona-Pandemie, als Schichtpläne neu zusammengesetzt werden mussten, Reibereien gegeben habe. So habe ein älterer Türke unvermittelt unter einem jüngeren Kurden arbeiten müssen.