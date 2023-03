WiWo Startklar Der Schatten des SVB-Bebens, Galeria-Krise und 69-Stunden-Woche: Das müssen Sie heute wissen

3. Dass in asiatischen Ländern mehr gearbeitet wird als hierzulande, ist bekannt. Und während die Rufe nach der Vier-Tage-Woche in Deutschland immer lauter werden und Staaten wie Großbritannien in Pilotprojekten mit dem neuen Konzept experimentieren, will Südkorea nun die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 69 Stunden erhöhen – um jungen Familien zu helfen. Wie das funktionieren soll, lesen Sie hier.