Mietwagen, Carsharing, Auto-Abo Sixt-Einstieg: VW auf dem Weg zum Mobilitätsdienstleister

Share Now bezeichnet sich heute als Marktführer, was auch der Bundesverband Carsharing bestätigt (BCS). Der BCS, 1998 gegründet, zählt derzeit 171 Mitglieder. Der Verband unterscheidet zwischen zwei Arten von Anbietern: stationsbasierte Leihautos muss der Kunde nach seiner Fahrt wieder an eine Station des Anbieters zurückbringen; bei den sogenannten free-floating-Anbietern kann man das Fahrzeug überall abstellen, der nächste Kunde ortet es per Handy. Dem Verband geht es um die verkehrsentlastende Wirkung der Leihwagen-Modelle. In mehreren Studien, die der BCS auflistet, kamen Wissenschaftler zum Ergebnis, dass stationsgebundene Modelle eine sogenannte Ersetzungsquote von bis zu 1:20 aufweisen. Dass also ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private Fahrzeuge ersetzen könnte. Bei stationsunabhängigen Modellen liegt dieser Faktor, je nach Studie, zwischen 1:2 und 1:0,3 – also teilweise sogar negativ.